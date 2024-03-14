Белгород, 14 марта, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Во время обстрела белгородского села Беловское со стороны ВСУ девятилетний мальчик закрыл собой маленькую сестру, сообщил 14 марта губернатор области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Кадр из видео с Телеграм-канала «Настоящий Гладков» ьрп

«Заехал в Детскую областную клиническая больницу, где сейчас оказывают помощь детям, пострадавшим сегодня в результате обстрела в селе Беловское. Оба ребёнка находятся в отделении травматологии», — написал он.

По словам Гладкова, мальчик получил черепно-мозговую травму и ранения стопы. Девятимесячная девочка находится в больнице с ранениями лица, кисти и закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи оценивают состояние их здоровья как средней степени тяжести.

Гладков добавил, что поговорил с мамой малышей. Всего в семь четверо детей.

«Женщина рассказала, что во время взрыва Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестрёнку», — рассказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор рассказал о состоянии других пострадавших от обстрелов ВСУ. По его словам, трое раненных находятся в реанимации. Общее число пострадавших от обстрелов в Белгородской области к вечеру 14 марта увеличилось до 19.

Гладков сначала информировал об одном погибшем в результате воздушной атаки со стороны Украины. Погибший — водитель автомобиля, в двигатель которого попал украинский снаряд. Позднее губернатор уточнил, что жертвой обстрела также стала женщина. Один из взрывов опрокинул автомобиль, женщина-водитель погибла на месте от полученных травм.

Всего за прошедшие сутки по 10 районам области было выпущено 208 снарядов из разных видов вооружения, включая РСЗО «Град» и тактическую ракету. Также на регион было совершено 22 атаки с использованием беспилотников. Больше половины всех обстрелов было в Грайворонском округе.