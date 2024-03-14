Москва, 14 марта, 2024, 18:29 — ИА Регнум. При формировании системы прогрессивного налогообложения в России нижний порог для взимания повышенного налога на доход физических лиц, вероятно, останется прежним, заявил 14 марта «Донецкому агентству новостей» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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В России доходы физических лиц облагаются 13-процентным налогом, а с 2021 года для резидентов, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, введена 15-процентная ставка НДФЛ, но повышенный налог взимается только с суммы доходов за вычетом 5 млн рублей.

«Лично я рассчитываю, что для ставки в 15% сумму дохода можно оставить прежней, а следующие пороговые ставки налога вводить для больших сумм», — сказал Аксаков.

Он предположил, что при новой системе доходы от 10 млн рублей будут облагаться подоходным налогом по ставке 17%, от 20 млн рублей — по ставке 20%.

Пока возможные варианты расширения прогрессивной шкалы налогообложения обсуждаются, и все цифры носят предварительный и оценочный характер, добавил депутат.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву, отвечая на вопрос о возможном введении прогрессивной системы налогообложения, заявил, что российское общество нормально воспримет переход к такой системе. Президент добавил, что власти намерены снизить налоговое бремя для некоторых категорий, в том числе для многодетных семей. Путин отметил, что даже те, кто ранее были сторонниками плоской шкалы, сейчас считают, что Россия созрела для прогрессивного налогообложения.

Президент, говоря о справедливом налогообложении, имел в виду, что зарабатывающие меньше граждане должны облагаться налогом в меньшей степени, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Модальности и технологии прогрессивного налогообложения должны предложить депутаты Госдумы, добавил он.

Новая налоговая система будет сложнее, но справедливее, отметил 14 марта председатель «Единой России», заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, обращаясь к депутатам Госдумы с просьбой совместно с профильными ведомствами подготовить предложения по модернизации фискальной системы. Распределение налогового бремени должно стать более справедливым, необходимо предусмотреть механизмы, которые позволят предотвратить уход от налогов или намеренное занижение налоговых платежей, добавил он.