Загреб, 14 марта, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Киев опасается, что после освобождения города Авдеевки в ДНР российские войска могут совершить прорыв на передовой. Об этом написало хорватское издание Advance.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Сам факт того, что Украина отправляет столь сильные соединения, чтобы защищать территории к западу от Авдеевки, доказывает, насколько украинцы, в политическом и психологическом смысле, боятся российского прорыва», — говорится в статье.

Отмечается, что киевскому режиму становится всё труднее поддерживать энтузиазм среди своих союзников — они начнут настаивать на переговорах, если они увидят, что оборонительные линии ВСУ рушатся.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны РФСергей Шойгудоложил президенту России Владимиру Путину о том, что Вооружённые силы освободили Авдеевку. Бойцы 24-й бригады спецназа из Новосибирска совместно с 239-м полком подняли российский триколор над администрацией Авдеевки.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 1 марта сообщил, что Вооружённые силы России после освобождения Авдеевки освободили в течение недели ещё три населённых пункта — Ласточкино, Северное и Петровское и продолжили продвижение в западном направлении. Об освобождении Ласточкино Минобороны сообщило 26 февраля, Северного — 27 февраля, Петровского — 28 февраля.

12 марта Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Невельское в ДНР.