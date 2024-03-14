Москва, 14 марта, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 125 военных ВСУ, сообщил 14 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, на указанном направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение и отразили три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Владимировка и Старомайорское в Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, и два автомобиля и две гаубицы Д-30», — сообщил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, на южнодонецком направлении сутками ранее российские военные уничтожили до 150 военных ВСУ.

Так, подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.

Министр обороны России Сергей Шойгу 28 февраля на заседании ведомственной коллегии рассказал о текущей обстановке в зоне спецоперации и о потерях украинской армии в живой силе и технике. По словам главы оборонного ведомства, ВСУ теряют по 800 и более человек в сутки, а также по 120 единиц оружия и техники. За время спецоперации ВСУ потеряли свыше 444 тыс. военных, добавил Шойгу.