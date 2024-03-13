Москва, 13 марта, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 150 военных ВСУ, сообщил 13 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости / Станислав Красильников

По его словам, на указанном направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.

Кроме того, российские военные отразили контратаку формирований 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новодонецкое в ДНР.

«Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, два бронетранспортера и два пикапа», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на южнодонецком направлении, применив авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. После того как цели были поражены, экипажи вернулись на аэродром базирования.

Министр обороны России Сергей Шойгу 28 февраля сообщил, что украинские войска в среднем теряют ежесуточно на всех направлениях по 800 военных и по 120 единиц оружия и боевой техники. Он также заявил, что российская армия с начала года освободила в ходе боёв коло 327 кв. км территории новых российских регионов.