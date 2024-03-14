Орел, 14 марта, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Орловской областью, сообщила 14 марта пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

«Около 13.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В российском военном ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Орловской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны России проинформировали, что в течение ночи и утра 13 марта российские средства ПВО пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников. Над Белгородской областью было уничтожено 12 дронов, над Воронежской — 30, Брянской — восемь, Курской — восемь, Ленинградской и Рязанской областями — по одному.

В ночь на 12 марта киевский режим также предпринял попытку массовой террористической атаки c применением беспилотников. 25 дронов ВСУ были перехвачены в небе над семью регионами России, по два беспилотника — над Московской и Орловской областями, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, по одному — над Ленинградской, Брянской и Тульской областями.