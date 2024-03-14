Москва, 14 марта, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Подразделений Западной группировки войск Вооружённых сил РФ улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом 14 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Активными действиями подразделений Западной группировки войск улучшено положение по переднему краю, нанесено огневое поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

Кроме того, отражена контратака 47-й мотопехотной бригады ВСУ около населённого пункта Першотравневое Харьковской области.

Представитель Минобороны также сообщил, что потери ВСУ за сутки составили до 30 военных, танк, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, а также САУ «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные сократили «серую зону» на сватовско-кременском участке фронта, продвинувшись у сёл Терны и Ямполовка. По его словам, украинские подразделения уже не пытаются вернуть себе инициативу на этом участке, все силы они сосредоточили на обороне.

Ранее Марочко проинформировал, что российские военные уничтожили три украинских склада с ракетно-артиллерийским вооружением к югу от города Купянска в Харьковской области.

Конашенков 13 марта сообщал, что подразделения Вооружённых сил РФ нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и отразили контратаку в районе Терн (ДНР).