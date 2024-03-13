Москва, 13 марта, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки до 250 военных на купянском направлении. Об этом 13 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Потери противника составили до 250 военнослужащих, семь танков, семь БМП Bradley производства США, два бронетранспортёра, четыре автомобиля», — сказал Конашенков.

Он добавил, что ВСУ также потеряли гаубицу М777 производства США, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, САУ «Гвоздика» и «Нона».

Подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и отразили контратаку в районе Терн (ДНР).

Кроме того, Конашенков сообщил, что сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта Конашенков сообщил, что украинские террористические формирования, атаковавшие границу России в Белгородской и Курской областях, в результате своих действий потеряли 234 боевика, семь танков и три боевые машины пехоты Bradley. Он уточнил, что около 03:00 мск после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские боевики предприняли попытку вторжения на территорию РФ на трёх направлениях: со стороны населённого пункта Одноробовка Харьковской области, а также в районах населённых пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

В результате действий подразделений прикрытия государственной границы Западной группировки войск и пограничной службы ФСБ России террористические формирования киевского режима отброшены, нарушений государственной границы не допущено.