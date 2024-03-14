Луганск, 14 марта, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили три украинских склада с ракетно-артиллерийским вооружением к югу от города Купянска в Харьковской области. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 14 марта в Telegram-канале.

РИА Новости

По информации источников эксперта, за минувшие сутки склады с боеприпасами уничтожены у населённых пунктов Концедаловка, Подоли и Ковшаровка. Это стало результатом комбинированных ударов.

«Следует отметить, что под хранение боеприпасов использовались гражданские объекты, расположенные в непосредственной близости с домами мирных граждан», — написал Марочко.

Повторная детонация снарядов привела к повреждениям и разрушениям гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные, находящиеся в городе Купянске Харьковской области, опасаются пророссийски настроенных местных жителей. Об этом бойцы ВСУ рассказали американским журналистам.