Луганск, 14 марта, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Российские военные сократили «серую зону» на сватовско-кременском участке фронта, продвинувшись у сёл Терны и Ямполовка в ЛНР. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 14 марта в Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

«В ходе активных боевых действий, ВС РФ удалось продвинутся в районах населённых пунктов Терны и Ямполовки, сократив на некоторых участках межпозиционное пространство с 500 до 100 метров», — написал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Украинские подразделения уже не пытаются вернуть себе инициативу на этом участке, все силы они сосредоточили на обороне, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко проинформировал, что российские военные уничтожили три украинских склада с ракетно-артиллерийским вооружением к югу от города Купянска в Харьковской области.