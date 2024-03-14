Москва, 14 марта, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России отразили на авдеевском направлении восемь контратак ВСУ, противник потерял до 410 военнослужащих и БМП Bradley, сообщил 14 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтеннат Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны в районе населённого пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков уточнил, что были отражены восемь атак штурмовых групп 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Новобахмутовка, Бердычи, Семёновка и Орловка Донецкой Народной Республики (ДНР).

По данным российского военного ведомства, противник потерял до 410-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley, девять автомобилей, гаубицу Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков информировал, что противник потерял на авдеевском направлении за сутки до 460 военнослужащих. Кроме того, ВС РФ уничтожили танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей неприятеля.

13 марта украинская армия потеряла за сутки более 380 военных на этом же направлении.