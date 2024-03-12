Москва, 12 марта, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Украинская армия потеряла за сутки более 380 военных на авдеевском направлении. Об этом 12 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников /РИА Новости

«Противник потерял более 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й, 71-й, 143-й бригад ВСУ в районах населённых пунктов Керамик и Бердычи (ДНР).

Кроме того, отражено 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах Кирово, Ленинского, Новобахмутовки, Орловки и Тоненького (ДНР).

Как передавало ИА Регнум, 11 марта Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли за сутки более 430 военных, танк Abrams производства США, две бронемашины и 18 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина РСЗО «Град», САУ М109 Paladin производства США, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.