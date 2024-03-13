Москва, 13 марта, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы России (ВС РФ) улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении и отразили 12 контратак украинских военных за последние сутки. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников / РИА Новости

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 12 контратак штурмовых групп 47-й механизированной, 3-й и 78-й штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новобахмутовка, Кирово, Бердычи, Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

Он добавил, противник потерял до 460 военнослужащих при поражении 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Кирово и Ленинское ДНР. Кроме того, ВС РФ уничтожили на этих позициях танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей неприятеля.

Также, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены британская самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart», американские артиллерийская система М777, гаубица «Мста-Б» и орудие М119.

Как сообщало ИА Регнум, на южнодонецком направлении за последние сутки ВС РФ уничтожили до 150 военных ВСУ.

По сообщению Игоря Конашенкова, на указанном направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.