Варшава, 14 марта, 2024, 13:27 — ИА Регнум. На военном полигоне в польском Ожише прошли совместные учения военнослужащих Польши и Великобритании, сообщается на сайте министерства национальной обороны республики.

Dominika Zarzycka/Global Look Press

«В учебном центре Сухопутных войск в Ожише вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш и министр обороны Великобритании Грант Шэппс наблюдают за частью учений Steadfast Defender-24 — Dragon-24», — говорится в сообщении.

На учениях отрабатывается сотрудничество польских и британских солдат. В них участвовали в общей сложности около 20 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники из 10 стран НАТО, в том числе около 15 тыс. польских военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, Польша принимает на своей территории учения Steadfast Defender — 2024, которые начались 31 января и продлятся до мая 2024 года. В них задействовали порядка 90 тысяч военнослужащих.

Замглавы МИД России Александр Грушко 21 января заявил, что военные учения, проводимые НАТО, Steadfast Defender — 2024, увеличивают риски военных инцидентов. Дипломат подчеркнул, что провокационными демонстрациями силы Россию не запугать. У Москвы есть все ресурсы для обеспечения безопасности и обороноспособности страны, добавил Грушко.

Президент РФ Владимир Путин в конце 2023 года подчеркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. При этом лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей, активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, отмечал президент.