Москва, 14 марта, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Арктика всегда была и остаётся территорией напряжений конкуренцией, Россия рассматривает её как стратегически важный регион, заявил 14 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал стремления США восстановить своё военное положение в Арктике.

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Как передавало ИА Регнум, ранее издание Business Insider сообщило, что американская армия активно ведёт подготовку военных к конфликтам в холодном климате, чтобы бросить вызов двум другим державам.

В статье отмечается, что подготовка армии к войне в Арктике отражает растущее беспокойство Штатов из-за активности России и Китая. Минобороны США надеется сделать присутствие военных в Арктике более заметным и организовать сотрудничество с Канадой и Данией.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил о колоссальном потенциале Арктики в вопросах обеспечения национальной безопасности и экономического развития. Он назвал развитие региона неоспоримым приоритетом для страны.