Вашингтон, 14 марта, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Армия США активно ведёт подготовку военных к конфликтам в холодном климате, чтобы бросить вызов двум другим державам. Об этом написало американское издание Business Insider.

U.S. Department of Defense В Арктике

По мнению авторов, подготовка армии к войне в Арктике отражает растущее беспокойство Штатов из-за активности России и Китая.

«Американская армия подготовила новую стратегию для ведения боевых действий в холодном климате. В феврале на Аляске прошли масштабные учения, целью которых была адаптация американских солдат к экстремальным условиям Арктики», — говорится в статье.

Авторы издания отметили, что навыки американских военных в Арктике ослабли, так как армия была занята другими задачами после распада СССР и дальнейшего расширения противоповстанческих операций на Ближнем Востоке. Сейчас Штаты пытаются восстановить «мышцы» в Арктике.

Минобороны США надеется сделать присутствие военных в Арктике более заметным и организовать сотрудничество с Канадой и Данией.

«Конечной целью Вашингтона станет борьба с Россией и Китаем в этом регионе. Американцы хотят вернуть свои «мускулы» в Арктике», — подытожили авторы издания.

Как сообщало ИА Регнум, Арктика имеет большое стратегическое значение, так как граничит с США, Канадой и странами Северной Европы, поэтому активизация действий России в регионе вызывает беспокойство, заявил замкомандующего воздушно-космической обороны Северной Америки канадский генерал Блейз Фроули на ежегодной конференции по безопасности и обороне в Оттаве.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил о колоссальном потенциале Арктики в вопросах обеспечения национальной безопасности и экономического развития. Он назвал развитие региона неоспоримым приоритетом для страны.

Посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов указал на то, что НАТО усиливает военное присутствие в Арктике в ущерб безопасности других государств. Он назвал такую политику неконструктивной и заявил, что Россия примет ответные меры, в том числе превентивные.

Две американские ударные атомные подводные лодки класса «Лос-Анджелес» всплыли из-подо льда в море Бофорта к северу от Аляски, сообщило командование атлантическими подводными силами ВМС США.