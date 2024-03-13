Брюссель, 14 марта, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Депутаты Европейского парламента (ЕП) не согласовали предложение Еврокомиссии (ЕК) о продлении ещё на год режима беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции с территории Украины в Евросоюз. Об этом говорится в официальном заявлении ЕП.

Иван Шилов ИА REGNUM В Европарламенте

«Депутаты ЕП передали документ в парламентский комитет по международной торговле для переговоров с Советом ЕС», — отметили в коммюнике.

За внесение поправок в предложение продлить режим беспошлинного ввоза с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года проголосовали 347 человек, 117 депутатов высказались против, ещё 99 воздержались.

Отмечается, что по законодательству ЕК вправе принимать любые меры в случае существенных проблем на европейском рынке или на рынке одной или нескольких стран ЕС, связанных с наплывом украинской сельхозпродукции.

При этом большинством голосов Европарламент согласовал продление на год беспошлинного ввоза товаров в ЕС из Молдавии.

Как сообщало ИА Регнум, в январе руководивший Единой сельскохозяйственной политикой Евросоюза Жан-Люк Демарти назвал решение Брюсселя открыть двери для импорта сельскохозяйственной продукции с Украины «огромной ошибкой». Это нужно срочно менять, добавил он. По его мнению, Украина нуждается в помощи, но в другом виде.

Открытие границ для сельскохозяйственной продукции с Украины привело к массовому притоку сахара, мяса птицы, яиц и зерновых, отметили французские эксперты. От этого, поясняет представитель Французской федерации производителей зерна Филипп Эзель, больше всего пострадали соседи Украины, поляки и венгры, но вслед за ними и другие.

В конце февраля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев готов сократить поставки продовольствия в ЕС для смягчения обеспокоенности польских фермеров. Украина рассчитывает, что экспортёры будут осуществлять поставки только с разрешения Варшавы, уточнил он. Киев, по его словам, может использовать инструменты мониторинга и лицензирования товаров для стабилизации резкого увеличения поставок.