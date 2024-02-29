Киев, 29 февраля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Украина готова ограничить экспорт продовольствия в страны Европейского союза, чтобы смягчить обеспокоенность польских фермеров. Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы смиримся с тем, что рост экспорта не будет таким быстрым, каким он был в предыдущие годы. Сейчас для украинских производителей и экспортёров важнее предсказуемость на рынке, чем агрессивный рост», — цитирует Качку Bloomberg.

По словам замминистра, украинское правительство сделало шаг навстречу польским коллегам. Теперь Киев рассчитывает, что экспортёры будут осуществлять поставки только с разрешения Варшавы, уточнил он.

Качка добавил, что Украина может использовать инструменты мониторинга и лицензирования товаров для стабилизации резкого увеличения поставок.

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне протестов фермеров заявил, что власти обсуждают с украинскими коллегами полное временное закрытие границ и остановку товарообмена.

Акции протестов польских аграриев проходят с ноября 2023 года. Фермеры перекрывают подъезды к КПП и трассы, а также высыпают из украинских фур зерно. Они намерены добиться прекращения импорта украинского продовольствия в страны ЕС. Аграрии объяснили, что производство и перевозка сельхозтоваров на Украине обходится гораздо дешевле, чем в Польше. Поэтому они считают это нечестной конкуренцией. Украинская продукция, которая по этой причине стоит меньше, затоваривает европейские рынки и таким образом вытесняет польское продовольствие.