Париж, 30 января, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Руководивший Единой сельскохозяйственной политикой (ЕСХП) Евросоюза Жан-Люк Демарти считает, что решение Брюсселя открыть двери для импорта сельскохозяйственной продукции с Украины было «огромной ошибкой». Об этом он сказал французской газете Ouest-France.

Иван Шилов ИА Регнум Бунт фермеров во Франции

По словам Демарти, который стоял у истоков переговоров о свободном экономическом обмене с объединенным Евросоюзом, временное разрешение абсолютной либерализации украинской импортной продукции — огромная ошибка, которую нужно срочно отменять. Имеется в виду мясо кур, сахар, зерновые культуры.

Помощь Украине, по заверению Демарти, необходима, но в другом виде.

Как сообщало ИА Регнум, Франция должна покинуть ЕС ради спасения своего сельского хозяйства, написал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

Украинский сельскохозяйственный экспорт стал предметом большой игры в ЕС, в который вступают как фермеры ряда европейских стран, так и европейские правые партии, увидевшие в протестах аграриев шанс потеснить нынешний политический мейнстрим.

Фермеры связали в единое целое недостаточные меры национальных правительств по поддержке сельскохозяйственного сектора, экологическую программу Евросоюза «Зеленый курс» и дешевую украинскую продукцию.

24 января радио RMF FM проинформировало о том, что в Польше местные фермеры заблокировали дороги в 200 местах по всей стране, требуя ограничить беспошлинный ввоз товаров с Украины на польскую территорию.