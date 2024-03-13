Белгород, 13 марта, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщила 13 марта пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

NatanFlayer

«Около 18.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, вечером 13 марта российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) четвёртый раз за сутки сообщила об объявлении на территории Белгорода и Белгородской области ракетной опасности.

После этого глава региона Вячеслав Гладков информировал, что в Грайвороне Белгородской области две женщины пострадали при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

В этот же день в Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. По данным Гладкова, в результате обстрела пострадавших нет, в одном частном жилом домовладении повреждена хозяйственная постройка.

Также 13 марта под обстрел Вооружённых сил Украины (ВСУ) попало село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, пострадавших нет.

Кроме того, Белгород 13 марта подвергся атаке двух украинских беспилотников, один из них врезался в многоквартирный дом. В результате ЧП пострадавших нет. Второй беспилотник ВСУ упал в реку, пояснил глава региона.

В этот же день сообщалось, что в Белгороде украинский БПЛА атаковал здание Федеральной службы безопасности (ФСБ). По данным СМИ обошлось без пострадавших. В результате удара повреждён фасад и выбиты окна.