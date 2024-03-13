Белгород, 13 марта, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Белгород подвергся атаке двух украинских беспилотников, один из них врезался в многоквартирный дом. Об этом 13 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Таисия Лисковец/РИА Новости

«Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет», — написал Гладков.

Он отметил, что в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены фасад и кровля здания. От взрывной волны незначительно повреждены окна в двух соседних с домом образовательных учреждениях.

Второй беспилотник ВСУ упал в реку. На местах работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 марта ВСУ тремя беспилотниками попытались атаковать Белгородскую область. При падении первого дрона в частном секторе в селе Богословка была повреждена линия газоснабжения. За пределами этого же населённого пункта упал второй дрон. Третий БПЛА врезался в дерево в частном секторе города Губкин. Различные повреждения получили два домовладения: посечены фасады и выбиты окна. Обошлось без пострадавших.

Позднее в Красненском районе Белгородской области был сбит ещё один украинский беспилотник. Повреждения получила линии электропередачи, без света временно остаются жители сёл Круглое и Заломное.

Также ночью 13 марта средства ПВО сбили два беспилотника самолётного типа в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа Белгородской области. В результате инцидента возник пожар в сарае в одном из частных домов. По предварительным данным, никто не пострадал.