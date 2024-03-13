Белгород, 13 марта, 2024, 18:36 — ИА Регнум. На территории Белгорода и Белгородской области четвёртый раз за сутки объявлена ракетная опасность, сообщила 13 марта Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в своём Telegram-канале.

РИА Новости / Антон Вергун

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении.

По данным РСЧС, ракетная опасность также объявлена в Шебекинском и Грайворонском городских округах.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел Вооружённых сил Украины (ВСУ) попало село Тишанка Волоконовского района, пострадавших нет.

Кроме того, Белгород 13 марта подвергся атаке двух украинских беспилотников, один из них врезался в многоквартирный дом. В результате ЧП пострадавших нет. Второй беспилотник ВСУ упал в реку, пояснил глава региона.

В этот же день сообщалось, что в Белгороде украинский БПЛА атаковал здание Федеральной службы безопасности (ФСБ). По данным СМИ обошлось без пострадавших. В результате удара повреждён фасад и выбиты окна.

В течение ночи и утра 13 марта российские средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью 11 вражеских дронов, сообщило Минобороны РФ. Всего за этот период времени было перехвачено и уничтожено 58 беспилотных летательных аппаратов над разными регионами России: в Брянской области — восемь, Воронежской — 29, Курской — восемь, в Ленинградской и Рязанской областях — по одному, уточнило ведомство.