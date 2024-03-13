Батон-Руж, США, 17 мая, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Биологи из США впервые смогли расшифровать ДНК зеленокровных сцинков Prasinohaema prehensicauda — ящериц с зелёной кровью. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Учёные решили выяснить, почему высокая концентрация биливердина, одного из главных компонентов желчи, в крови ящериц не убивает их. Сравнение ДНК с геномами других ящериц показало, что все зеленокровные сцинки произошли от четырёх разных предков и обзавелись зелёной кровью независимо друг от друга.

Исследователи предположили: необычный окрас крови возник не случайно, а был полезен в процессе эволюции. Отмечается, что биливердин помогает ящерицам защищаться от малярии и других паразитических инфекций.

По словам учёных, это открытие может помочь в создании лекарства от малярии и других тропических инфекций.