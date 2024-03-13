Личного помощника Джилл Байден обвинили в многолетних домогательствах
NYP: личный помощник Джилл Байден домогался коллег более 10 лет
Нью-Йорк, США, 13 марта, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Высокопоставленный чиновник Белого дома Энтони Бернал, в настоящее время являющийся личным помощником первой леди США Джилл Байден, уже более десяти лет издевается над коллегами и домогается их. Об этом пишет американское издание The New York Post со ссылкой на источники.
По данным источников издания, Бернал, который считается одним из самых влиятельных чиновников в Белом доме из-за его отношений с первой леди, неоднократно рассуждал с ними о размерах половых органов коллег и «неуместно рассуждал о сексуальности сверстников».
Отмечается, что бывшие помощники американского лидера Джо Байдена возмущены тем, что глава аппарата Белого дома Джефф Зиентс отклонил их обвинения в издевательствах и словесных сексуальных домогательствах в отношении Бернала, назвав их «необоснованными нападками».
«Широко известно, что поведение Энтони неприемлемо, и то, что главные сотрудники (администрации Белого дома. — Прим. ред.) отмахиваются от него таким образом, говорит всем в администрации, что такое поведение нормально и даже не будет обсуждаться», — передаёт издание слова источника.
По словам бывшего сотрудника администрации Белого дома, подобное отношение к жалобам работников говорит о том, что такого рода вещи не будут восприниматься всерьёз и не будут расследоваться, что, в свою очередь, создаёт тревожный прецедент для всех, кто борется с издевательствами и домогательствами.
«Возмутительно, что начальник штаба отмахивается от неоднократного оскорбительного поведения Энтони как от «необоснованных нападений», не расследуя их», — отметил другой источник издания.
По словам бывших сотрудников администрации, чета Байден не заинтересована в защите своих сотрудников.
«Байдены больше заинтересованы в защите известного хищника, чем в защите жертв (словесного. — Прим. ред.) насилия», — пояснил собеседник издания.
Как передавало ИА Регнум, в начале февраля сотрудницу, заявившую о сексуальных домогательствах со стороны коллеги, уволило Центральное разведывательное управление США (ЦРУ).
Утверждалось, что сотрудница была уволена после жалоб на сексуальное домогательство, при этом она обвинила ЦРУ в попытке отговорить её от подачи заявления о возбуждении уголовного дела.
Адвокат женщины заявил, что увольнение является противозаконной попыткой ЦРУ отомстить сотруднице за обнародование компрометирующих разведуправление фактов и привлечение излишнего внимания со стороны контролирующего органа и Конгресса США.
При этом представители ЦРУ опровергли обвинения и пояснили, что сотрудницу уволили в связи с полным провалом по её вине программы подготовки агентов под прикрытием. Однако адвокат женщины возразил, что в таких случаях можно подавать заявку на другие должности в агентстве. По словам адвоката, заявку не одобрили, а женщину уволили.