Нью-Йорк, США, 13 марта, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Высокопоставленный чиновник Белого дома Энтони Бернал, в настоящее время являющийся личным помощником первой леди США Джилл Байден, уже более десяти лет издевается над коллегами и домогается их. Об этом пишет американское издание The New York Post со ссылкой на источники.

(сс) The White House

По данным источников издания, Бернал, который считается одним из самых влиятельных чиновников в Белом доме из-за его отношений с первой леди, неоднократно рассуждал с ними о размерах половых органов коллег и «неуместно рассуждал о сексуальности сверстников».

Отмечается, что бывшие помощники американского лидера Джо Байдена возмущены тем, что глава аппарата Белого дома Джефф Зиентс отклонил их обвинения в издевательствах и словесных сексуальных домогательствах в отношении Бернала, назвав их «необоснованными нападками».

«Широко известно, что поведение Энтони неприемлемо, и то, что главные сотрудники (администрации Белого дома. — Прим. ред.) отмахиваются от него таким образом, говорит всем в администрации, что такое поведение нормально и даже не будет обсуждаться», — передаёт издание слова источника.

По словам бывшего сотрудника администрации Белого дома, подобное отношение к жалобам работников говорит о том, что такого рода вещи не будут восприниматься всерьёз и не будут расследоваться, что, в свою очередь, создаёт тревожный прецедент для всех, кто борется с издевательствами и домогательствами.

«Возмутительно, что начальник штаба отмахивается от неоднократного оскорбительного поведения Энтони как от «необоснованных нападений», не расследуя их», — отметил другой источник издания.

По словам бывших сотрудников администрации, чета Байден не заинтересована в защите своих сотрудников.

«Байдены больше заинтересованы в защите известного хищника, чем в защите жертв (словесного. — Прим. ред.) насилия», — пояснил собеседник издания.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля сотрудницу, заявившую о сексуальных домогательствах со стороны коллеги, уволило Центральное разведывательное управление США (ЦРУ).

Утверждалось, что сотрудница была уволена после жалоб на сексуальное домогательство, при этом она обвинила ЦРУ в попытке отговорить её от подачи заявления о возбуждении уголовного дела.

Адвокат женщины заявил, что увольнение является противозаконной попыткой ЦРУ отомстить сотруднице за обнародование компрометирующих разведуправление фактов и привлечение излишнего внимания со стороны контролирующего органа и Конгресса США.

При этом представители ЦРУ опровергли обвинения и пояснили, что сотрудницу уволили в связи с полным провалом по её вине программы подготовки агентов под прикрытием. Однако адвокат женщины возразил, что в таких случаях можно подавать заявку на другие должности в агентстве. По словам адвоката, заявку не одобрили, а женщину уволили.