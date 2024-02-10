Вашингтон, 10 февраля, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Сотрудницу, заявившую о сексуальных домогательствах со стороны коллеги, уволило Центральное разведывательное управление США (ЦРУ). Об этом 9 февраля сообщает телеканал NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Домогательство

Утверждается, что сотрудница была уволена после жалоб на сексуальное домогательство, при этом она обвинила ЦРУ в попытке отговорить её от подачи заявления о возбуждении уголовного дела.

Адвокат женщины заявил, что увольнение является противозаконной попыткой ЦРУ отомстить сотруднице за обнародование компрометирующих разведуправление фактов и привлечение излишнего внимания со стороны контролирующего органа и Конгресса США.

«Единственная причина уволить её — запугать всех остальных женщин, чтобы они не заявили о предполагаемых сексуальных домогательствах», — добавил юрист.

При этом представители ЦРУ опровергли обвинения и пояснили, что сотрудницу уволили в связи с полным провалом по её вине программы подготовки агентов под прикрытием. Однако адвокат женщины возразил, что в таких случаях можно подавать заявку на другие должности в агентстве. По словам адвоката, заявку не одобрили, а женщину уволили.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жалобы на домогательства со стороны коллег-мужчин поступили от шестидесяти высокопоставленных сотрудниц минобороны Великобритании заместителю главы военного ведомства Дэвиду Уильямсу.

При этом сотрудницы минобороны указали, что попытки выступить против неприемлемого поведения мужчин-коллег в большинстве случаев сводились к минимуму и не давали видимых результатов.

Уильямс в ответном письме написал о глубокой обеспокоенности возникшей проблемой и заверил женщин, что все необходимые меры будут приняты.