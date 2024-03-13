Берлин, 13 марта, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Модернизация крылатых ракет Taurus является регулярным процессом, не связанным с дискуссиями по их отправке на Украину. Об этом заявили в министерстве обороны Германии.

Global Look Press/IMAGO/Arnulf Hettrich

По словам представителя оборонного ведомства, через определённые промежутки времени каждый хранящийся боеприпас Taurus проверяется на техническую пригодность.

«В зависимости от условий хранения они также находятся в различных состояниях оперативной готовности», — пояснил он.

Вместе с тем представитель оборонного ведомства Германии подчеркнул, что некоторые системы Taurus готовы к применению, в то время как другие находятся в состоянии готовности, но всё ещё требуют подготовки к использованию.

По его словам, регулярные проверки и обновления необходимы для каждой подобной системы.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Die Welt со ссылкой на собственные источники писала, что немецкие власти решили модернизировать и привести в состояние готовности все имеющиеся у бундесвера ракеты Taurus.

По информации издания, в общей сложности Вооружённые силы ФРГ располагают примерно 600 системами, точное количество засекречено.

При этом, говорится в материале, на сегодняшний день только половина из них считается готовой к эксплуатации после технического обновления в 2018 году. Для другой половины срок действия сертификата истёк.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала идею британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских ракет Storm Shadow Украине.

8 марта Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что Великобритания готова помочь Германии с поставками Украине немецких крылатых ракет Taurus.

По его словам, передача Киеву крылатых ракет дальнего действия якобы не приведёт к эскалации конфликта, поскольку передающая сторона может поставить условия их применения.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров не раз подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью для российских военных.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что новые поставки оружия Киеву не способны изменить ситуацию на поле боя, они лишь затягивают конфликт.