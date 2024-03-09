Лондон, 9 марта, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Великобритания готова помочь Германии с поставками Украине немецких крылатых ракет Taurus, заявил глава МИД королевства Дэвид Кэмерон в интервью, опубликованном 8 марта газетой Sueddeutsche Zeitung.

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Журналисты спросили, готов ли Лондон передать Берлину крылатые ракеты Storm Shadow в обмен на Taurus, но министр не дал прямого ответа.

«Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины. Но я не буду приводить детали и выдавать противникам наши намерения», — сказал Кэмерон.

По его мнению, передача Киеву крылатых ракет дальнего действия якобы не приведёт к эскалации конфликта, так как передающая сторона может поставить условия их применения. Он добавил, что Лондон верит заявлениям украинской стороны о том, как она использует британские вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что ФРГ не будет передавать Украине Taurus. Очередное такое заявление он сделал 4 марта, после утечки разговора офицеров бундесвера, обсуждавших возможное нанесение удара по Крымскому мосту этими ракетами. Немецкий лидер объяснил решение тем, что вооружения с большим радиусом действия нельзя поставлять, не имея контроля над их применением.

Глава минобороны страны Борис Писториус 8 марта подтвердил, что Берлин не собирается передавать Taurus Киеву. Министр добавил, что передача этих ракет не поможет украинской стороне изменить ход конфликта.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин 8 марта, комментируя сообщения, что Лондон пытается давить на Германию по вопросу передачи ракет киевскому режиму, отметил, что Великобритания исторически неравнодушна к Крымскому полуострову, так как стремится править морями, а он имеет для этого важное значение. Депутат также добавил, что Британия не является непотопляемым островом.