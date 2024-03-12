Берлин, 12 марта, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Немецкие власти решили модернизировать и привести в состояние готовности все имеющиеся у бундесвера крылатые ракеты Taurus, пишет газета Die Welt со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, в общей сложности Вооружённые силы ФРГ располагают примерно 600 системами, точное количество засекречено.

При этом, говорится в материале, на сегодняшний день только половина из них считается готовой к эксплуатации после технического обновления в 2018 году. Для другой половины срок действия сертификата истёк.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала идею британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских ракет Storm Shadow Украине.

8 марта Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что Великобритания готова помочь Германии с поставками Украине немецких крылатых ракет Taurus.

По его словам, передача Киеву крылатых ракет дальнего действия якобы не приведёт к эскалации конфликта, поскольку передающая сторона может поставить условия их применения.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров не раз подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью для российских военных.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что новые поставки оружия Киеву не способны изменить ситуацию на поле боя, они лишь затягивают конфликт.