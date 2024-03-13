Москва, 13 марта, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения вертолётов ВСУ на площадке подскока в ДНР. Видео опубликовано 13 марта в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео

«Средствами воздушной разведки были выявлены три вертолёта ВСУ, приземлившиеся на скрытой полевой площадке подскока, оборудованной для дозаправки и перезарядки вооружения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по выявленной площадке с вертолётами был немедленно нанесен удар кассетным боеприпасом. После этого в результате последующих ударов высокоточными средствами поражения были уничтожены два вертолёта ВСУ.

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Как ранее передавало ИА Регнум, 13 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России уничтожили два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины. Он уточнил, что украинские вертолёты были уничтожены на площадке в районе населённого пункта Новопавловка в Донецкой Народной Республике.

Также был уничтожен цех по ремонту вооружения и военной техники в районе населённого пункта Балаклея Харьковской области.