Москва, 13 марта, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки уничтожили цех по ремонту вооружения и военной техники ВСУ в районе Балаклеи Харьковской области, сообщило 13 марта Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

Также были уничтожены два вертолёта Ми-8 противника на временно оккупированной ВСУ части территории ДНР, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены: два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины на площадке в районе населённого пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе населённого пункта Балаклея Харьковской области», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, также 13 марта официальный представитель Минобороны сообщил о поражении комплекса Patriot в Харьковской области. ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском, донецком и южнодонецком направлениях. Потери противника за сутки на этих направлениях составили до 855 человек. Средства ПВО за сутки сбили четыре реактивных снаряда HIMARS, шесть снарядов РСЗО «Град» и 136 беспилотников ВСУ.

Представители ВСУ ранее заявляли, что в условиях сокращения западных поставок киевской армии не хватает бронетехники. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что российские военные за январь 2024 года уничтожили более 3 тыс. единиц вооружения ВСУ, в том числе танки Leopard, пусковые установки Patriot и HIMARS. В частности, в Кировоградской области ударом ВС России были уничтожены два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами ВСУ.