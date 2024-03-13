Москва, 13 марта, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России уничтожили два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины, сообщил 13 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Илья Питалев/РИА Новости

Он уточнил, что украинские вертолёты были уничтожены на площадке в районе населённого пункта Новопавловка в Донецкой Народной Республики.

Также был уничтожен и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе населённого пункта Балаклея в Харьковской области.

Кроме того, нанесено поражение зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной техники ВСУ в 129-ти районах, информировал официальный представитель российского военного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, за неделю, уточнял 8 марта Конашенков, авиация и силы противовоздушной обороны ВС России уничтожили истребитель Миг-29 и 796 дронов ВСУ. Он уточнил, что также за это время удалось сбить пять крылатых британских ракет Storm Shadow и американскую зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot.