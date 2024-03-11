Донецк, 11 марта, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-комических сил России нанесли удар по опорному пункту ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Oleg Belyakov Су-34

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет совершать точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения. После получения подтверждения о поражении целей экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром базирования.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта в Министерстве обороны сообщили, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили укрепрайон ВСУ на авдеевском направлении, нанеся удар неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500.

В воскресенье, 10 марта, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на южнодонецком направлении около 150 человек личного состава, а также две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и четыре транспортных средства.