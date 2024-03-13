Вашингтон, 13 марта, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин имеет все шансы побить рекорд по числу голов в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 марта заявил канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Nick Wass/AP/TASS Александр Овечкин

«Конечно, у Овечкина есть шанс побить рекорд Гретцки. Он, безусловно, величайший снайпер нашего поколения, а может быть, и всех времён», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Он добавил, что Овечкин ещё долго может играть на хорошем уровне и забивать голы.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин сыграл в 60 матчах, в которых забросил 18 шайб и отдал 30 результативных передач. Всего его на счету 840 голов в НХЛ. Он находится на втором месте в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекордсменом является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Овечкин отметился голевым пасом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго».

Эта результативная передача позволила российскому игроку набрать в общей сложности 1533 (840 голов + 693 результативные передачи) очка в 1406 матчах НХЛ, догнав Марка Рекки (1533 очка в 1652 матчах) и разделив с ним 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.