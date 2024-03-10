Вашингтон, 10 марта, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голевым пасом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Чикаго Блекхокс».

AP/TASS Александр Овечкин

В результате этого 38-летний российский хоккеист набрал в общей сложности 1533 (840 голов + 693 результативные передачи) очка в 1406 матчах НХЛ, догнав по этому показателю Марка Рекки (1533 очка в 1652 матчах), что позволило Овечкину разделить с последним 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов лиги.

Игра прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

У «Кэпиталз» голами отличились Хендрикс Лапьер (8-я минута), Майкл Сгарбосса (9-я), Том Уилсон (14-я, в большинстве) и Сонни Милано (38-я). Автором единственной шайбы «Чикаго» стал Тайлер Джонсон (50-я).

Овечкин на данный момент находится втором месте в списке лучших снайперов НХЛ с 840 шайбами, на первом месте в рейтинге находится Уэйн Гретцки (894).

«Вашингтон» набрал 69 очков в 62 матчах и находится на пятом месте Столичного дивизиона НХЛ. У «Чикаго» 37 очков после 64 игр и последнее, восьмое место в Центральном дивизионе лиги.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта Овечкин отличился шайбой в матче «Вашингтона» с командой «Питтсбург Пингвинз». В нынешнем сезоне хоккеист набрал 48 (18 голов + 30 результативных передач) очков.

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев 9 марта заявил, что от Овечкина ждут, когда он побьёт рекорд лучшего на сегодня снайпера НХЛ Уэйна Гретцки. По его словам, хотя рекорды хоккеиста и могли кому-то набить оскомину, они стали хорошим ориентиром для других игроков.