Вашингтон, 10 марта, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голевым пасом в победном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блекхокс».

AP/TASS Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин

Встреча состоялась на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей голами отличились Хендрикс Лапьер (8-я минута), Майкл Сгарбосса (9-я), Том Уилсон (14-я, в большинстве) и Сонни Милано (38-я).

Единственную шайбу «Чикаго» забросил Тайлер Джонсон (50-я).

Российский капитан «Кэпиталз» расположился на втором месте в списке лучших снайперов НХЛ с 840 шайбами. Его опережает только Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 10 марта стало известно, что пас Овечкина в матче с «Чикаго» позволил российскому игроку набрать в общей сложности 1533 (840 голов + 693 результативные передачи) очка в 1406 матчах НХЛ, догнав Марка Рекки (1533 очка в 1652 матчах) и разделив с ним 14 место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Российский капитан «Кэпиталз» 8 марта отличился шайбой в матче регулярного чемпионата лиги с командой «Питтсбург Пингвинз». Этот гол стал для него 840-м в карьере в НХЛ.

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев 9 марта заявил, что от Овечкина ждут, когда он побьёт рекорд лучшего на данный момент снайпера НХЛ. Он уточнил, что рекорды российского нападающего стали хорошим ориентиром для других хоккеистов.