Воронеж, 13 марта, 2024, 09:16 — ИА Регнум. В Воронежской области в ночь на 13 марта сбили более 30 украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев.

Виктора Толочко/ИТАР-ТАСС

«За ночь на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 30 беспилотников», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья.

Так, уточнил глава Гусев, в Бутурлиновском районе повреждён частный дом и трансформаторная подстанция, в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина.

В результате атаки беспилотников никто не пострадал, все оперативные службы работают на местах, уточнил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, утром 13 марта на территории Брянской области пресекли попытку украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Всего в регионе сбили восемь дронов ВСУ.

ВСУ в ночь с 12 на 13 марта тремя беспилотниками попытались атаковать территорию Белгородской области. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал.

В Ленинградской области 13 марта на подлёте к нефтезаводу сбили беспилотник самолётного типа.