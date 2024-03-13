Красненский район, Белгородская область, 13 марта, 2024, 05:24 — ИА Регнум. В Красненском районе Белгородской области сбили украинский беспилотник, сообщил 13 марта губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По словам главы региона, российская система противовоздушной обороны сработала в районе села Круглое. Украинский БПЛА самолётного типа был сбит, пострадавших нет.

Повреждения получила линии электропередачи, без света временно остаются жители сёл Круглое и Заломное.

Экстренные службы ликвидируют последствия атаки ВСУ, заключил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в ночь с 12 на 13 марта тремя беспилотниками попытались атаковать территорию Белгородской области. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал. При падении первого беспилотника в частном секторе в селе Богословка была повреждена линия газоснабжения. За пределами этого же населённого пункта упал второй дрон. Оперативные службы ведут поиски обломков. Третий украинский БПЛА врезался в дерево в частном секторе города Губкин. Различные повреждения получили два домовладения: посечены фасады и выбиты окна, уточнил губернатор Вячеслав Гладков.

Также ночью 13 марта средства ПВО сбили два беспилотника самолётного типа в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа Белгородской области. В результате инцидента возник пожар в сарае в одном из частных домов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Белгородской области объявили о ракетной опасности.