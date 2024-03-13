Белгород, 13 марта, 2024, 04:14 — ИА Регнум. В Белгородской области ночью 13 марта средствами ПВО были сбиты два беспилотника самолётного типа в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

В результате инцидента возник пожар в сарае в одном из частных домов.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Гладков заверил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, украинские террористические формирования, атаковавшие 12 марта государственную границу России в Белгородской и Курской областях, в результате своих действий потеряли 234 боевика, семь танков и три боевые машины пехоты Bradley. Террористические формирования киевского режима отброшены, нарушений государственной границы не допущено.

Украинские военные не присутствуют на территории Белгородской области, заявил Вячеслав Гладков. Он отметил, что со стороны Украины наблюдается огромный поток лживой информации и доверять нужно официальным источникам.