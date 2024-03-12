Ракетную опасность объявили в двух городских округах Белгородской области
Белгород, 13 марта, 2024, 01:29 — ИА Регнум. В Белгородской области в ночь на 13 марта объявили ракетную опасность в двух городских округах. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Опасность!
О ракетной опасности предупредили население Губкинского и Старооскольского городских округов.
Жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам.
Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики поздним вечером 12 марта обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области.
12 марта беспилотник ВСУ врезался в здание городской администрации в Белгороде. В результате взрыва в помещениях были выбиты окна, посечён фасад здания. Другой беспилотник упал на крышу городского торгового центра. Никто не пострадал.