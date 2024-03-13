Курск, 13 марта, 2024, 04:48 — ИА Регнум. В Курской области ночью 13 марта средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Он уточнил, что вражеские дроны были сбиты в небе над Курским районом.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области этой же ночью, 13 марта, российские военные отразили атаку украинских беспилотников. В небе над Курском были сбиты два вражеских дрона.

В Минобороны сообщили, что утром 12 марта боевики ВСУ применили американские БМП Bradlley при попытке прорыва в РФ в районе села Сподарюшино Белгородской области. Также Вооружённые силы России и погранслужба ФСБ сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Курской области. Нарушений государственной границы не допущено.