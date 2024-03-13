В небе над Курским районом сбили три беспилотника ВСУ
Губернатор Старовойт: в небе над Курским районом сбили три беспилотника ВСУ
Курск, 13 марта, 2024, 04:48 — ИА Регнум. В Курской области ночью 13 марта средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Он уточнил, что вражеские дроны были сбиты в небе над Курским районом.
Как сообщало ИА Регнум, в Курской области этой же ночью, 13 марта, российские военные отразили атаку украинских беспилотников. В небе над Курском были сбиты два вражеских дрона.
В Минобороны сообщили, что утром 12 марта боевики ВСУ применили американские БМП Bradlley при попытке прорыва в РФ в районе села Сподарюшино Белгородской области. Также Вооружённые силы России и погранслужба ФСБ сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Курской области. Нарушений государственной границы не допущено.