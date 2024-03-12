Белгород, 12 марта, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Украинские военные не присутствуют на территории Белгородской области. Такое заявление сделал в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Гладков пояснил, что со стороны Украины наблюдается огромный поток лживой информации и доверять нужно официальным источникам.

«Хочу сказать, что на территории населённых пунктов Белгородской области противника нет», — написал губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, в результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ количество пострадавших мирных жителей увеличилось до десяти человек. Кроме того, скончался один из участников теробороны, заявил 12 марта Вячеслав Гладков.

12 марта украинский беспилотник врезался в здание городской администрации в Белгороде. В результате взрыва в здании были выбиты окна, посечён фасад. Другой беспилотник упал на крышу городского торгового центра, пострадавших нет.

В Минобороны сообщили, что утром 12 марта боевики ВСУ применили американские БМП Bradlley при попытке прорыва в РФ в районе села Сподарюшино Белгородской области. Также Вооружённые силы России и погранслужба ФСБ сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Курской области. Нарушений государственной границы не допущено.