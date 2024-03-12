Будапешт, 13 марта, 2024, 00:01 — ИА Регнум. Будапешт допускает возможность отправки западных войск на Украину, поскольку европейские лидеры часто меняют свою позицию. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на конференции в Мартонвашаре (область Фейер).

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии напомнил о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона по поводу отправки западных войск на Украину. По словам Сийярто, это станет нарушением обозначенных НАТО красных линий, поскольку Североатлантический альянс не является участником конфликта на Украине.

«В то же время, учитывая изменения в европейской позиции, к сожалению, этого нельзя полностью исключать», — процитировало министра агентство MTI.

Сийярто вновь указал на позицию венгерского правительства по отношению к конфликту на Украине. Он заявил, что в нём не может быть победителя, урегулировать конфликт получится только путём переговоров. Россия не потерпит военное поражение, в том числе потому, что она является ядерной державой, сказал глава венгерского МИД.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля по итогам саммита в Париже Макрон заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. При этом участники встречи не смогли прийти к единому мнению по данному вопросу, добавил он.

В интервью агентству Reuters генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что не поддерживает высказывание Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину. Он отметил, что вмешательство отдельной страны НАТО в конфликт отразится на всём альянсе, члены которого связаны принципом «коллективной обороны».

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, ситуация в конфликте на Украине складывается не в пользу Киева, странам — членам НАТО следует любым способом избегать столкновения с Россией. А слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину свидетельствуют о «военном психозе», которым страдает Европа, добавил министр.