Белгород, 12 марта, 2024, 23:03 — ИА Регнум. В результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ количество пострадавших мирных жителей увеличилось до 10 человек. Кроме того, скончался один из участников теробороны, заявил 12 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Евгений Силантьев/ТАСС

«Десять мирных жителей получили ранения, шестеро из них находятся в больницах. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Сегодня погиб участник нашей территориальной самообороны. Это один из тех людей, которыми мы гордимся», — написал Гладков в Telegram-канале.

Глава Белгородской области отметил, что со стороны противника появляется много недостоверной информации. В связи с этим губернатор заверил в отсутствии боевиков ВСУ на территории населённых пунктов Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки с 07:00 11 марта до 07:00 12 марта районы Белгородской области подверглись 26 атакам со стороны Украины с применением беспилотников, подтвердил глава региона Вячеслав Гладков. ВСУ с дронов сбросили восемь взрывных устройств, повреждения зафиксировали в девяти населённых пунктах. За это же время ВСУ выпустили по области 27 снарядов.

Также 12 марта украинский беспилотник врезался в здание городской администрации в Белгороде. В результате взрыва в здании были выбиты окна, посечён фасад. Другой беспилотник упал на крышу городского торгового центра, пострадавших нет.

В Минобороны сообщили, что утром 12 марта боевики ВСУ применили американские БМП Bradlley при попытке прорыва в РФ в районе населённого пункта Сподарюшино Белгородской области. Также Вооружённые силы России и погранслужба ФСБ сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Курской области. Нарушений государственной границы не допущено.