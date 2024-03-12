Москва, 12 марта, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с послами стран Латинской Америки и Карибского бассейна и обсудил с ними трансформацию миропорядка. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба МИД РФ.

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«Состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов текущей международной ситуации. Затронуты различные аспекты происходящих трансформаций миропорядка, ведущих к укреплению его многополярного каркаса, важное место в котором принадлежит латиноамериканскому региону», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы Лавров подчеркнул настрой на развитие политического диалога и наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с латиноамериканскими и карибскими странами, взаимодействие в культурной, гуманитарной, образовательной сферах на прагматичной основе, с учётом национальных интересов.

Как передавало ИА Регнум, 10 января Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили процесс реализации договорённостей, достигнутых на высшем политическом уровне, а также обозначили особое значение российско-китайского взаимодействия для становления справедливого многополярного мира. Стороны также подчеркнули, что торгово-экономическое сотрудничество России и Китая успешно справилось с внешними вызовами, достигнув рекордных показателей.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что у Соединённых Штатов Америки не осталось каких-либо шансов сохранить устаревший однополярный мир. При этом, по его словам, американские власти пытаются игнорировать неизбежность становления многополярного мироустройства и предпринимают попытки сохранить устаревшую недемократическую концепцию мира.

Президент России Владимир Путин 7 декабря заявил о смене прежней модели глобализации на многополярность. Глава государства подчеркнул, что Москва выступает за реальную демократическую модель развития глобальной экономики, в то время как США эксплуатируют даже своих союзников для достижения собственных целей.