Москва, 10 января, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора обсудили предстоящие контакты двух стран на высшем и высоком уровнях. Об этом 10 января сообщила пресс-служба МИД России.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров и Ван И

Отмечается, что в ходе беседы стороны подвели и высоко оценили основные итоги взаимодействия в 2023 году, выразили удовлетворение высокими темпами развития политического диалога и практического сотрудничества двух государств, которые демонстрируют устойчивость и позитивную динамику в условиях общей геополитической нестабильности в мире.

«Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых на высшем политическом уровне. Подчеркнуто особое значение российско-китайского стратегического взаимодействия для становления справедливого многополярного миропорядка и, в частности, формирование надежных основ евразийской безопасности», — говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств России и Китая указали на то, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран успешно справилось с внешними вызовами, российско-китайский товарооборот по итогам прошлого года превысил 200 млрд долларов.

Лавров и Ван И также обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки, включая кризис на Украине, ближневосточный конфликт, ситуацию вокруг Корейского полуострова и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Подчеркнуто общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций, умышленных провокаций и других нелегитимных методов», — добавляется в заявлении.

Уточняется, что министры подчеркнули сугубо конструктивный, не направленный против третьих стран характер взаимодействия между Россией и Китаем в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних форматов, при этом Пекин выразил поддержку российскому председательству в БРИКС.

«Общение глав внешнеполитических ведомств России и Китая в очередной раз подтвердило широкое созвучие подходов двух государств к мировым делам и готовность сторон к дальнейшему поддержанию тесной координации на мировой арене. Министры рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравительными телеграммами по случаю приближающегося Нового года. Си Цзиньпин указал на то, что российско-китайские отношения в уходящем году продолжили неуклонно развиваться, несмотря на неспокойную международную обстановку.

Китайский лидер добавил, что готов и далее поддерживать тесные отношения с Путиным, напомнив, что в 2024 году исполнится 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и КНР.