Будапешт, 12 марта, 2024, 18:52 — ИА Регнум. МИД Венгрии вызвал американского посла из-за высказываний президента США Джо Байдена о венгерском лидере Викторе Орбане как о человеке, который стремится к диктатуре. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«Мы не обязаны принимать подобную ложь ни от кого, даже если этим человеком является президентом Соединённых Штатов», — приводит агентство слова Сийярто.

Как передавало ИА Регнум, Байден, выступая 8 марта перед сторонниками в Филадельфии в штате Пенсильвания, упомянул в своей речи про диктатуру президента России Владимира Путина, своего вероятного соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа и Орбана.

По словам американского лидера, Орбан якобы ранее заявил, что не думает, что демократия работает, поэтому он является единственным членом НАТО, добивающимся диктатуры.

По словам американского президента, все европейские лидеры, кроме Виктора Орбана, постоянно указывали ему на недопустимость победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку его возвращение к власти якобы поставит демократию под угрозу.

Джо Байден также упомянул и Путина, вновь нелестно высказавшись о нём.