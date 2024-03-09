Филадельфия, США, 9 марта, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден, выступая 8 марта перед сторонниками в Филадельфии (штат Пенсильвания), вплёл в свою речь про диктатуру президента России Владимира Путина, своего вероятного соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Знаете, с кем он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) встречался сегодня в Мар-а-Лаго? С Орбаном из Венгрии, который прямо заявил, что не думает, что демократия работает, он единственный член НАТО, добивающийся диктатуры», — заявил Байден, комментируя встречу венгерского политика с экс-президентом США.

По словам американского президента, все европейские лидеры, кроме Виктора Орбана, постоянно указывали ему на недопустимость победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку его возвращение к власти якобы поставит демократию под угрозу.

Джо Байден упомянул и президента России Владимира Путина, вновь нелестно высказавшись о нём.

«Я провёл адскую работу, чтобы объединить Европу, НАТО, чтобы убедиться, что Украину не сокрушит диктатор из России. Но дело в том, что… (Дональд Трамп. — Прим. ред.) буквально пригласил Путина делать то, что он хочет с Украиной», — добавил американский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля президент России Владимир Путин, комментируя очередное хамское высказывание Джо Байдена в свой адрес, заявил, что слова американского лидера лишь в очередной раз подтвердили, что для Москвы президент Байден более предпочтителен, чем его предшественник Дональд Трамп.

В тот же день посольство России направило ноту протеста в Государственный департамент США из-за оскорбительного высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что подобные ситуации недопустимы и носят возмутительный характер.