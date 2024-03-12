Вашингтон, 12 марта, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Российские планирующие авиабомбы стали кошмаром для украинских военных. Об этом написал американский портал Business Insider.

Иван Шилов ИА Регнум ФАБ 1500

«Это сильно давит на боевой дух. Не все наши ребята выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, но ФАБ-1500 — это ад», — приводит издание слова бойца ВСУ.

Отмечается, что Россия продолжает наращивать производство планирующих авиабомб, а российские войска при этом активизировались на фоне неудач ВСУ.

Кроме того, директор польской военной консалтинговой компании Rochan Конрад Музыка заявил, что у России ещё много этих бомб и закончатся они нескоро.

Как передавало ИА Регнум, французский полковник Винсент Арбаретьер заявил, что украинские системы ПВО практически не видят российские планирующие авиабомбы, которые летят по военным целям. Он признал, что управляемая авиабомба малозаметна, её сложно увидеть. К тому же, пояснил полковник, авиабомбу трудно перехватить и нейтрализовать ещё и потому, что она учитывает наличие у противника средств радиоэлектронной борьбы.

Российские авиационные бомбы ничего не оставляют от укреплённых позиций ВСУ, написала газета The Washington Post. Боевики сетуют на разрушительную мощь таких снарядов. Кроме того, у ВС РФ в запасе огромное количество боеприпасов этого вида, поэтому они могут сбрасывать их по 100 раз в день.

О больших потерях украинской армии из-за российских авиабомб ФАБ-1500 сообщал и американский телеканал CNN. Журналисты отметили, что использование этого вида снарядов подорвало оборону ВСУ и нарушило баланс сил на фронте.