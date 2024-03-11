Париж, 12 марта, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Украинские системы ПВО практически не видят российские планирующие авиабомбы, которые летят по военным целям. Об этом новостному каналу LCI заявил французский полковник Винсент Арбаретьер.

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Офицер признал, что управляемая авиабомба малозаметна, её сложно увидеть.

«Во время запуска она находится в радиусе 60-70 км от цели. Мы не видим, как она летит к месту назначения, поскольку её сложно зафиксировать, она малозаметная», — сказал Арбаретьер.

К тому же, пояснил полковник, авиабомбу сложно перехватить и нейтрализовать ещё и потому, что она учитывает наличие у противника средств радиоэлектронной борьбы.

«Это грозное оружие, которое может прорвать железобетонные конструкции и укрепления ВСУ», — отметил военный эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, российские авиационные бомбы ничего не оставляют от укреплённых позиций Вооружённых сил Украины. Об этом пишет The Washington Post.

Боевики сетуют на разрушительную мощь таких снарядов. Кроме того, у ВС РФ в запасе огромное количество боеприпасов этого вида, поэтому они могут сбрасывать их по 100 раз в день.

О больших потерях украинской армии из-за российских авиабомб ФАБ-1500 сообщал американский телеканал CNN. Журналисты отметили, что использование этого вида снарядов подорвало оборону ВСУ и нарушило баланс сил на фронте. Один из украинских военных назвал ФАБ-1500 адом.