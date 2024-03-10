Вашингтон, 11 марта, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Украинская армия несёт большие потери в живой силе и пытается изменить расстановку своих сил на линии боевого соприкосновения из-за применения российскими войсками авиабомб ФАБ-1500, 10 марта сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум ФАБ 1500

В статье говорится, что использование этого снаряда подорвала оборону ВСУ и нарушило баланс сил на фронте. Один из украинских военных, которого опросили журналисты, назвал ФАБ-1500 адом.

В публикации отмечается, что эти авиабомбы обладают большой мощью и могут наносить серьезный ущерб критической инфраструктуре. Удары с использованием ФАБ-1500 также бьют по моральному состоянию украинских сил.

Российские самолёты выпускают ФАБ-1500 с расстояния примерно 60-70 от цели, что позволяет им действовать за пределами зоны поражения средств противовоздушной обороны (ПВО) противника. Эксперт Джастин Брок подчеркнул, что переход на такие бомбы дал российской армии возможность ещё более эффективно использовать свою тактическую авиацию.

ФАБ-1500 управляется с помощью системы наведения и выдвижных крыльев, которые помогают планировать к цели.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября полковник в отставке Виктор Баранец проинформировал о том, что российские войска уничтожили бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» Вооружённых сил Украины. Объект находился недалеко от села Александро-Калиново (ДНР).

В середине января бывший полковник СБУ Олег Стариков подчеркнул, что украинские силы ПВО не могут сбить ни одну российскую планирующую авиабомбу. Он напомнил, что Россия использует ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000, и у страны есть десятки тысяч таких боеприпасов.